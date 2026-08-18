La mentoría social frena la correlación entre racismo y soledad, según un estudio

Varias personas caminan por el barrio del Raval de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mentoría social contribuye a frenar la correlación entre racismo y soledad y ayuda a preservar los vínculos de la sociedad de acogida, según el estudio 'Mentoría social, bienestar y salud mental en personas migrantes racializadas' impulsado por el Observatorio Social de la Fundació La Caixa y la Universitat de Girona.

La investigación, realizada por Òscar Prieto Flores y Eila Prats Brugat, de la Universitat de Girona, e Isabel Gutiérrez Pedemonte y Raquel Carrión Alfonso, de la Coordinadora de Mentoría Social, tiene como objetivo analizar el impacto de estas intervenciones como herramienta de apoyo a personas migrantes afectadas por el racismo.

El estudio ha revelado que la mentoría no aumenta el bienestar de forma general, pero sí funciona como factor protector frente a la discriminación, evitando el deterioro del bienestar psicológico.

Los programas de mentoría parten del supuesto de que el fortalecimiento de los vínculos de confianza puede actuar como un escudo protector frente a a la exclusión y discriminación y, para ello, se analizan las diferencias entre un grupo participante en un programa de mentoría y un grupo de comparación sin mentoría.

La investigación, en la que participaron un total de 157 jóvenes migrantes racializados (principalmente procedentes de África, Europa del Este y América Latina), muestra una diferencia en la forma en la que ambos grupos afrontaron el racismo, pues la mentoría neutralizó una de sus principales consecuencias: el aislamiento social.

Por otro lado, el análisis destaca que la discriminación suele impulsar a las personas afectadas a relacionarse más con su propia comunidad y, mientras que en el grupo de control los vínculos con personas autóctonas disminuyeron del 45% al 32%, quienes participaron en programas de mentoría mantuvieron una red diversa.