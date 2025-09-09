El mercado editorial español crece un 4% en el primer semestre de 2025, según GfK

Archivo - Libros y material colocado en las estanterías de la librería Laie Pau Claris librería-café ubicada en la calle catalana de Pau Claris. En Barcelona, a 22 de abril de 2020. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Crecen las ventas en librerías y en géneros como ficción e infantil-juvenil

El mercado editorial español ha crecido un 4% durante el primer semestre de 2025, respecto al mismo periodo del año anterior, y se estima que a final de año lo hará entre un 3,7% y un 4,7%, según ha explicado este martes el jefe de Market Intelligence de la consultora GfK, Ignacio López.

Lo ha dicho en una ponencia en el 10 Forum Edita que se celebra en Barcelona, que organiza el Gremi d'Editors de Catalunya y la UPF Barcelona School of Management: "Son muy buenos datos respecto a lo que es el año pasado, teniendo en cuenta que veníamos también de unos crecimientos", con un aumento de casi el 10% en 2024.

López ha resaltado el crecimiento que se está produciendo, con una facturación de unos 586 millones en el primer semestre por 562 de los primeros seis meses de 2024, y ha estimado que a final de año se superarán los 1.200 millones de euros.

Ha recordado que en el primer semestre de 2024 el aumento era del 12%, por lo que ha enfatizado el crecimiento de estos primeros seis meses, y ha subrayado que las cifras del primer semestre de 2025 suponen un incremento de más del 50% respecto a las del mismo periodo de 2016.

Ha explicado que este crecimiento del 4% se suma en Europa al de Portugal, con un 9%, en una "excepción ibérica", ya que otros países europeos se mantienen estables o bajan ligeramente.

Ignacio López ha destacado que los momentos de mayor venta en España son las dos semanas de Navidad, con un 8,6% del total; la semana de Reyes, con un 5,4%; Sant Jordi, con un 4,1% y gran peso de Catalunya; el inicio de las vacaciones de verano, con un 3,8% y la vuelta a la escuela, con un 3,7%.

CRECE FICCIÓN E INFANTIL-JUVENIL

El experto ha señalado que durante el primer trimestre de 2025 se está produciendo un aumento de las ventas en ficción e infantil-juvenil, con crecimientos del 8,1% y 9,2%, respectivamente, mientras que en no ficción se produce un descenso del 2,8%.

Madrid y Catalunya mantienen un peso similar en el mercado, con el 21,8% y el 21,2%, pero es Galicia la que muestra un mayor crecimiento durante el primer semestre de 2025 junto a Euskadi y Navarra.

López ha remarcado el incremento de las ventas en librerías en los últimos años, que han "remontado" el impacto de Internet --en la actualidad un 28% de las ventas online y un 43% en el canal librerías--, y ha subrayado el rol que juegan en Catalunya, con un 56% del total de ventas.

SANT JORDI

Sobre Sant Jordi, López ha resaltado que el de este año consiguió facturar un 6% más que el del año pasado en una semana "muy buena" con 49,7 millones de facturación, un incremento del 5,7% de los ejemplares vendidos y las librerías concentrando el 70% de las ventas.

Ignacio López ha señalado que el consumo digital se ha situado en 3 horas y 26 minutos por persona, pero ha afirmado que puede ser un "cooperador" con la lectura y la literatura, remarcando que un 33,8% de la población internauta la usa para este tipo de consultas.