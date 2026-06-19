Mercadona abre su nuevo modelo de 'Tienda 9' en Cervera (Lleida)

Supermercado de Mercadona - Europa Press

LLEIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha abierto un nuevo supermercado siguiendo el nuevo modelo de 'Tienda 9' en Cervera (Lleida), informa en un comunicado este viernes.

Los nuevos supermercados ofrecen más espacio para los productos frescos y presentan mejoras en la experiencia de compra de los clientes.

Las reformas han supuesto un total de 2,2 millones de euros, y en los trabajos han participado 60 proveedores de obra.

Entre las principales novedades de este modelo está la reorganización del espacio interior, que pasa de estar ordenado por negocios a estar ordenado por procesos.

Así, la cadena realiza "un paso más en la optimización del acto de compra, haciendo que sea más ágil y sencillo" al tener una organización más intuitiva.