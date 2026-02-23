Mercadona contratará 150 personas para la campaña de verano en Tarragona

Archivo - Una trabajadora de Mercadona - MERCADONA - Archivo

TARRAGONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha iniciado este mes de febrero el proceso de selección para reforzar su equipo de cara a la campaña de verano en la demarcación de Tarragona con la incorporación de 150 personas para cubrir vacantes en sus supermercados del Camp de Tarragona y de las Terres de l'Ebre entre junio y septiembre, informa la cadena este lunes en un comunicado.

Concretamente, las ofertas de trabajo en el Camp de Tarragona son para cubrir vacantes en las tiendas de Valls (Alt Camp), Cambrils, Reus, Vandellós i L'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), Calafell y El Vendrell (Baix Penedès), Montblanc (Conca de Barberà), Altafulla, Creixell, Tarragona ciudad, Salou y Vila-seca (Tarragonès).

En cuanto a las Terres de l'Ebre las ofertas son para Mora d'Ebre (Ribera d'Ebre), L'Ametlla de Mar, Deltebre y Tortosa (Baix Ebre), Amposta y La Ràpita (Montsià).

Las ofertas de trabajo ya están disponibles en el sitio web y describen las condiciones del puesto de trabajo, como un salario de 1.734 euros brutos al mes para una jornada completa y formación específica desde el primer día, lo que permite desarrollar sus funciones con eficacia y seguridad sin necesidad de experiencia previa.

Mercadona entrega los horarios con antelación, concretamente el día 20 de cada mes los trabajadores reciben el horario del mes siguiente, y facilita disfrutar de la jornada 5+2, que permite trabajar cinco días y descansar dos, con turnos rotativos de mañana y tarde y sin jornadas partidas.