El Mercat de Músiva Viva de Vic (Barcelona) registra cerca de 1.300 profesionales acreditados

Mercat de Música Viva de Vic (Barcelona) - MERCAT DE MÚSICA VIVA DE VIC

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mercat de Música Viva de Vic (Barcelona) ha cerrado la actividad profesional de su 38 edición con cerca de 1.300 profesionales acreditados.

En un comunicado este sábado la organización destaca que este volumen es el adecuado para preservar el modelo y garantizar que continúe siendo posible el acceso a los 'showcases', las reuniones de trabajo, los espacios de 'networking' y el contacto directo entre profesionales.

Así, aseguran que el reto para los próximos años pasa por "mantener unas cifras similares y reforzar la sostenibilidad y la calidad de la experiencia profesional", más que por continuar aumentando el número de acreditaciones.

De entre los acreditados, aproximadamente el 80% provienen de Catalunya, mientras que un 15% llegan del resto del Estado y un 5% del ámbito internacional, con 24 países representados (contando España).

A partir de este sábado el Mercat de Música Viva amplía su actividad y entra en la fase más abierta a la ciudad y al público general, con conciertos de artistas como Lia Kali, Mama Dousha, Nacho Vegas, Ginestà y Mujeres, entre otros.