Meritxell Budó ve "desafortunadas" las declaraciones de Pascal sobre gobernar desde Waterloo

Publicado 09/04/2019 14:52:31 CET

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha considerado "desafortunadas" las declaraciones de la excoordinadora del PDeCAT y senadora, Marta Pascal, que el fin de semana aseguró que Catalunya no se puede dirigir desde Waterloo (Bélgica), en referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, la también consellera de Presidencia ha replicado a Pascal que "en Catalunya se gobierna desde la Generalitat y desde cada uno de los departamentos de forma conjunta y transversal".

No ha querido valorar otra parte de aquellas declaraciones de Pascal, en la que Pascal no descartaba impulsar una nueva formación política al margen del PDeCAT y JxCat: Budó ha alegado que al Govern no le corresponde abordar "si hay escisiones o no" en los partidos.