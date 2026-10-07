El Meteocat avisa de la llegada de fuertes chubascos en la mitad norte y este esta tarde

Archivo - Una calle inundada en el barrio de Nou Barris en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

GIRONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha avisado de la llegada de una nueva perturbación que dejará fuertes chubascos, aunque no torrenciales, en comarcas de la mitad norte y este de Catalunya a lo largo de la tarde este miércoles.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios este miércoles el jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà, donde ha indicado que en estas comarcas de Barcelona y Girona los avisos amarillos (2 sobre 6) y se hará un seguimiento desde el CECAT de Protecció Civil.

Segalà ha explicado que las tormentas serán dispersas y tendrán "cierta movilidad", pero ha avisado de que pueden ser fuertes y se superen los 20 l/m2 en 30 minutos.

NUEVAS PRECIPITACIONES EN EL LITORAL ESTE JUEVES

De cara a este jueves, ha indicado que se prevén nuevas precipitaciones que afectarán a comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona y Girona.

"Esto es debido a la llegada de viento de componente norte, tramontana y mistral", ha afirmado Segalà, que ha añadido que es normal que en zonas como estas se produzcan chubascos cuando esto sucede, si bien el episodio será entre media mañana y media tarde.

Segalà ha constatado que también se realizará una vigilancia exhaustiva del fenómeno y ha augurado que el de este jueves sea "el final" del episodio de lluvias intensas que se ha iniciado este mes de octubre.

En cuanto al suministro eléctrico, actualmente hay 4.636 abonados sin luz, 1.028 en Barcelona, 517 en Badalona, 507 en Sant Adrià de Besòs y 291 en Gavà.