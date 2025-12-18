El Meteocat presenta un atlas climático con la cartografía de lluvias intensas y rachas secas - GENERALITAT

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servei Meteorològic de Catalunya ha lanzado este jueves el Atlas Climàtic de Catalunya (1991-2020), que recoge la cartografía de temperatura y precipitación medias y la de los fenómenos climáticos extremos, informa el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat en un comunicado.

En el acto de presentación, el secretario de Transición Ecológica, Jordi Sargatal, ha destacado que "es evidente que hay cambio climático y que herramientas como éstas nos ayudan en la toma de decisiones".

Por su parte, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha celebrado la publicación y ha apuntado que "las medias de la serie de datos sirven como referencia para la planificación del territorio a largo plazo".

Ha añadido que los datos extremos "aportan información excepcional de la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos para mejorar la gestión del riesgo, la planificación a la planificación".

Esta herramienta clave contará con una edición impresa y estará disponible desde este jueves en la web meteo.cat y en el repositorio de Medio Ambiente del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.