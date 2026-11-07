MeteoMuntanya incorpora la predicción de la ventisca en su boletín bisemanal

Imagen de la Fira de Muntanya de Vic (Barcelona) - METEOCAT

BARCELONA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portal MeteoMuntanya del Meteocat (Generalitat) incorporará este invierno la predicción de la ventisca en su boletín bisemanal, funcionalidad que permitirá a los usuarios disponer de información específica sobre este fenómeno meteorológico extremo, característico de los Pirineos.

Lo ha anunciado este sábado la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, durante el acto del décimo aniversario de MeteoMuntanya, en la Fira de Muntanya de Vic (Barcelona), informa el Meteocat en un comunicado.

El coordinador de la iniciativa y técnico del Meteocat, Pere Esteban, ha explicado que la ventisca es "una de las situaciones más extremas y peligrosas que se producen en alta montaña" y ha justificado incorporar la predicción de este fenómeno por el histórico de accidentes con víctimas.