Metges de Catalunya celebra que se hayan ocupado todas las plazas de FSE pero pide "cautela"

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Metges de Catalunya (MC) ha celebrado que se hayan ocupado por primera vez todas las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) que se ofrecían en las unidades docentes catalanas, algo que no pasaba desde 2021, pero piden "cautela" y no sacar conclusiones precipitadas hasta que no se compruebe que es una tendencia sostenida en el tiempo.

Ha recordado que antes de asegurar que no habrá plazas vacantes, hace falta esperar a las renuncias que se puedan producir antes o una vez los nuevos residentes se incorporen a los centros, informa MC en un comunicado de este jueves.

En Catalunya se han adjudicado 1.931 plazas de FSE, de las cuales el 74% (1.433) corresponden a especialidades médicas (MIR): el sindicato considera que la eliminación de la nota de corte y la recuperación de la presencialidad en el proceso de elección han sido "fundamentales" para la ocupación del 100% de las plazas disponibles.

MC remarca que es una noticia especialmente buena para los centros de atención primaria (CAP), que esperan los "refuerzos" que suponen cada año supone la incorporación de nuevos residentes.

Sin embargo, matizan que conviene analizar los datos con "mucha prudencia, ya que si no se mejoran las condiciones de trabajo y se invierten más recursos en atención primaria, difícilmente se podrá fidelizar a los profesionales, aseguran.