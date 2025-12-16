Metges de Catalunya mantiene la huelga de enero pese al preacuerdo para el nuevo Estatuto Marco

Huelga de médicos en Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Metges de Catalunya (MC) mantiene la convocatoria de la huelga de facultativos, prevista para el 14 y el 15 de enero, pese al preacuerdo para la renovación del Estatuto Marco al que llegaron el pasado lunes el Ministerio de Sanidad y los sindicatos con representación en el ámbito de negociación.

MC considera que les reivindicaciones del colectivo médico "se siguen ignorando" y que las medidas anunciadas dependerán de las discrecionalidad de cada comunidad autónoma, que podrá decidir si aplicarlas o no, informa en un comunicado de este martes.

Dichas reclamaciones incluyen la abolición de las guardias de 24 horas, la reducción de la jornada laboral, una nueva clasificación profesional y un espacio propio de negociación.