El Metro de Barcelona no ofrecerá servicio continuo la noche del sábado por las fuertes lluvias

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BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Metro de Barcelona no ofrecerá servicio continuo durante la noche de este sábado --finalizará a las 0:00 y reabrirá a las 5:00 del domingo-- después de que la Generalitat haya restringido los desplazamientos a partir de las 20:00 en 20 comarcas catalanas por la previsión de fuertes lluvias.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha tomado esta decisión "siguiendo instrucciones de la Generalitat de restringir los desplazamientos que no sean imprescindibles", ha informado en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

El plan Inuncat está activado en fase de emergencia en el litoral y prelitoral de Catalunya, y el Meteocat prevé en algunos puntos acumulaciones de más de 200 litros por metro cuadrado en 6 horas.