Metro y bus de Barcelona guardarán un minuto de silencio por las víctimas a las 20 horas

Archivo - Logotipo de TMB. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Metro y los autobuses de Barcelona guardarán un minuto de silencio a las 20 horas de este miércoles como muestra de pésame por las víctimas mortales del accidente ferroviario en Toledo.

Lo ha explicado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en una publicación en 'X' recogida por Europa Press en la que también ha expresado su solidaridad con los heridos.

Ha añadido que el minuto de silencio también se hará en los diferentes centros de trabajo de la empresa, quién también ha expresado su apoyo a los compañeros de los operadores ferroviarios involucrados.