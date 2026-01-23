Metropolitan House se adjudica 324 viviendas en Esplugues (Barcelona) para alquiler asequible

El presidente y fundador de Metropolitan House, Rafael Angulo Cordero - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metropolitan House, que desarrolla vivienda asequible y cooperativas de vivienda protegida, se ha adjudicado el concurso público del Institut Català del Sòl (Incasòl) para constituir un derecho de superficie de 75 años en Esplugues de Llobregat (Barcelona), donde promoverá, construirá y gestionará 324 pisos de protección oficial para alquiler asequible.

Está previsto que las obras comiencen en el tercer trimestre de este año con una inversión superior a los 60 millones de euros y una fecha de entrega estimada prevista para 2028.

"Este proyecto son palabras mayores y demuestra nuestro compromiso social. Estamos muy contentos y esperamos que sea la primera de otras concesiones en el futuro", ha asegurado a Europa Press el presidente y fundador de Metropolitan House, Rafael Angulo Cordero, que ha destacado que estas viviendas cumplirán los máximos estándares de sostenibilidad y certificación energética A.

Se trata de tres parcelas que forman parte del Área Residencial Estratégica (ARE) Montesa de Esplugues, donde se están transformando 11 hectáreas de antiguo suelo industrial --ocupadas en su día por la fábrica de motos Montesa y el campo de fútbol Rayo Amarillo-- en un barrio residencial y terciario.

Los tres bloques adjudicados a Metropolitan House se distribuyen en 156, 70 y 98 viviendas, de 2 y 3 habitaciones, con espacios comunes al aire libre y salas comunitarias.

Angulo ha puesto esta iniciativa del Incasòl como ejemplo de "modelo innovador de colaboración público-privada", ya que supone promover vivienda de alquiler junto a promotores privados mediante la constitución de un derecho de superficie por un período de 75 años; una vez finalizado el período concesional, las viviendas pasarán a formar parte del parque público de la Generalitat.

RENTAS MÁXIMAS

Las viviendas estarán calificadas como VPO de alquiler en régimen general y se comercializarán con rentas máximas establecidas por la normativa de vivienda protegida; el programa establece que la renta, junto con el importe de las repercusiones, no podrá suponer un esfuerzo económico superior al 30% de los ingresos de la unidad de convivencia.

Junto a esta actividad promotora de vivienda asequible, Metropolitan House ha puesto en marcha Multipartners to Rent, una fórmula innovadora, según el presidente de esta empresa familiar, y que permite a pequeños inversores participar en proyectos de viviendas destinadas al alquiler, pues ha recordado que "los pequeños propietarios suponen el 95% de la oferta de alquiler en España".

La actividad de esta gestora barcelonesa nacida en 2003 está muy centrada en el área metropolitana de Barcelona, donde previamente ha promovido un conjunto de 105 pisos de obra nueva en Sant Joan Despí desarrollado mediante una cooperativa de viviendas, así como 59 viviendas destinadas al alquiler, situada junto a Port Marina Badalona.