MicroBank destina 36,5 millones a financiar 2.300 proyectos de emprendedores sénior en 2025

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

MicroBank destinó 36,5 millones de euros a financiar 2.303 proyectos de emprendedores sénior --mayores de 55 años-- en 2025, informa en un comunicado este lunes.

El importe medio de cada operación fue de 15.900 euros, "lo que refleja la importancia de este instrumento financiero" para impulsar iniciativas empresariales viables y contribuir al sostenimiento de la economía local

Del total, el 77% de las solicitudes de financiación fueron para poder ampliar el negocio y el 23% para iniciar nuevos proyectos empresariales.

Catalunya fue la comunidad autónoma con más proyectos de este tipo financiados, con el 26% del total, seguida de Andalucía (21,3%), Madrid (11,5%) y Comunidad Valenciana (7,7%).

La directora general de la entidad, Cristina González, ha explicado que el objetivo es facilitar herramientas financieras que se adapte a "las distintas etapas vitales de los emprendedores".