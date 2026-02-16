MicroBank destina 662,4 millones al emprendimiento (+19%) y genera 10.754 empleos en 2025

Los emprendedores Ximena, Paloma y Alexis han impulsado de la mano la cafetería Simona en San Sebastián, gracias al apoyo financiero de MicroBank - CAIXABANK

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

MicroBank, el banco social de CaixaBank, ha destinado 662,4 millones de euros a la creación y consolidación de negocios durante el ejercicio 2025, lo que supone un incremento del 19% respecto al año anterior, con los que ha impulsado más de 30.500 iniciativas de las cuales los sectores más financiados generaron 10.754 empleos.

Según ha informado la entidad en un comunicado este lunes, la restauración se ha consolidado como el sector con mayor volumen de financiación, alcanzando los 98 millones de euros repartidos en 4.538 operaciones, seguida por el transporte por carretera (40,1 millones) y el sector de la belleza (38,9 millones).

En cuanto a la creación de empleo, la restauración ha liderado la estadística con 4.488 nuevos puestos, seguida por los sectores de belleza y reformas, y además la financiación de MicroBank ha permitido la puesta en marcha de 4.477 nuevos negocios, casi la mitad en el ámbito de los servicios de comidas y bebidas.

La directora general de MicroBank, Cristina González, ha puesto en valor que estos datos "confirman que cuando la financiación se adapta a la realidad del pequeño negocio, se convierte en un motor directo de empleo y cohesión social".

MicroBank, que cuenta con el apoyo del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), colabora con más de 280 entidades en toda España para el asesoramiento y seguimiento de los proyectos financiados.

CRECIMIENTO EN TALLERES Y REFORMAS

El análisis interanual de la entidad destaca el dinamismo de los talleres mecánicos, cuya financiación creció un 33,67% frente a 2024.

No obstante, en el acumulado del periodo 2023-2025, el mayor crecimiento correspondió a la albañilería y reformas, con un repunte del 80,29%.

El importe medio por microcrédito se situó en 19.165 euros, alcanzando su nivel más alto en el sector del transporte por carretera (23.384 euros).

PERFIL DEL EMPRENDEDOR Y FORMACIÓN

Respecto al perfil social, el informe destaca una elevada presencia femenina en el sector de la belleza, donde el 66% de las emprendedoras son mujeres, y que el 26% de los beneficiarios son de origen extranjero, principalmente de procedencia latinoamericana, mientras que la edad media del emprendedor se sitúa en los 44 años.

Por otro lado, la entidad ha puesto en valor el papel de 'MicroBank Academy', su plataforma formativa gratuita que en 2025 superó las 50.000 visitas y que cuenta con cerca de 100 cursos online en colaboración con socios como Google y Accenture, enfocados en habilidades digitales, IA y gestión empresarial.