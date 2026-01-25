MicroBank financia operaciones por valor de 2.444 millones en 2025, un 18% más

Archivo - La directora general MicroBank, Cristina González - CAIXABANK - Archivo

BARCELONA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

MicroBank cerró el ejercicio 2025 habiendo financiado 277.819 operaciones por valor de 2.444 millones de euros, lo que representa un incremento del 19% en el número de operaciones y del 18% en su valor, informa en un comunicado.

La entidad ha explicado que cerró el año "con un balance positivo de la actividad" y que se consolida la tendencia alcista, que le ha permitido aumentar en un 70% el volumen de financiación en los últimos dos años.

Ha detallado que Catalunya, Madrid y Andalucía fueron las comunidades autónomas que concentraron un mayor volumen de financiación, con 572 millones, 449 millones y 393 millones, respectivamente.

Por tipos de clientes, los microcréditos a familias aumentaron un 21%, hasta 243.970 operaciones y un total de 1.672 millones, con un importe medio de 6.825 euros por familia.

Por su parte, los préstamos Skills & Education para estudiantes registraron un aumento del 73%, con 2.707 millones por un valor total de 26,4 millones.

PEQUEÑOS NEGOCIOS

La entidad ha asegurado que, además de los créditos a familias, el ámbito que registró un mayor incremento fue la puesta en marcha y consolidación de pequeños negocios, con 30.506 créditos por un valor total de 662,4 millones, un 19% más.

Ha destacado también el lanzamiento de MicroBank Academy, una plataforma gratuita de fomento del emprendimiento que ofrece 100 cursos en línea y que durante el año pasado superó las 50.000 visitas.

MicroBank cerró el año con el lanzamiento del microcrédito agroinversión sostenible, que alcanzó 1,8 millones de financiación, y destinó 55,2 millones a inversiones de 310 proyectos en el ámbito social.

La directora general de MicroBank, Cristina González, ha explicado que "más allá de las cifras, este balance refleja el impacto" que la entidad genera en familias, emprendedores y sectores como la educación, la empresa social y el mundo rural.