Los microplásticos, un texto de Pere Calders y las variedades dialectales, en las PAU de Catalán

Imagen de archivo - Alumnos de las PAU 2026 en la UPF Ciutadella, en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El examen de Lengua Catalana y Literatura de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 ha incluido un texto sobre microplásticos, tema que también ha estado presente en el apartado de reflexión lingüística y en el de expresión escrita, así como el cuento 'L'arbre domèstic' de Pere Calders y las variedades dialectales del catalán.

La prueba, consultada por Europa Press, se ha realizado de 9 a 10.30 horas este jueves, tercer y último día de las PAU en Catalunya, y este examen formaba parte de la fase de acceso --antigua fase general--.

El primer apartado incluía una adaptación del texto 'Microplàstics: com afecten la salut' de Atlàntida Assegurances, y los estudiantes debían leerlo e indicar qué afirmaciones eran verdaderas o falsas, y encontrar en el texto 5 palabras que funcionen como sinónimos de 'irreemplazable', 'expulsados, expelidos' o 'perjudiciales'.

También debían escribir el referente de unos pronombres y la respuesta debía contener todos los elementos que forman la construcción sustituida por el pronombre débil; y exponer en 50 palabras cuál es el impacto que puede tener la ingesta de plásticos en la salud.

PERE CALDERS

El segundo ejercicio, de estudio del hecho literario, incluía el texto 'L'arbre domèstic' de Pere Calders y los alumnos debían decir en qué género literario destaca su obra narrativa, qué características tiene esta narración en relación con la realidad, cuál es el protagonista y cuál es la reacción del policía al enterarse del problema del narrador.

Por otro lado, tenían que responder 2 de 4 preguntas: explicar en un máximo de 50 palabras qué figura retórica aparece en unos versos de 'El comte Arnau'; desarrollar en un máximo de 50 palabras la diferencia entre la rima consonante y la asonante y la masculina y la femenina; y otras dos en las que debían indicar si unas afirmaciones son verdaderas o falsas.

REFLEXIÓN LINGÜÍSTICA Y EXPRESIÓN ESCRITA

En el apartado de reflexión lingüística, tenían que indicar el análisis correcto de unos pronombres, oraciones o sintagmas subrayados de unas frases --algunas también trataban sobre los plásticos--.

También debían escoger 4 de 6 cuestiones: completar unas oraciones con la forma correcta entre dos opciones; completar oraciones con la forma verbal adecuada a un registro formal; subrayar las 5 grafías que corresponden al sonido fricativo alveolar sonoro; completar unas oraciones con los sustantivos o verbos adecuados; señalar 5 errores en un texto; e identificar variedades dialectales del catalán.

Por último, en expresión escrita, debían reescribir un texto sobre los microplásticos cambiando los tiempos verbales en presente por formas del imperfecto; y escribir un texto formal de 125 a 150 palabras sobre los prejuicios ocasionados por otros tipos de contaminación, com ola acústica o la lumínica.