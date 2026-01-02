Miguel Villarroya (Spring Hotels) recibe el 'Premi CaixaBank Hotels&Tourism' en Barcelona

La directora territorial de CaixaBank en Barcelona, ​​Maria Alsina, y el ceo de Spring Hotels, Miguel Villarroya. - DAVID CAMPOS-CAIXABANK

BARCELONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha otorgado al ceo del grupo Spring Hotels, Miguel Villarroya, el 'Premi CaixaBank Hotels&Tourism' en Barcelona, que cumple su 8ª edición y que reconoce a personas que destacan por su "liderazgo transformador, capaces de proyectar e implementar cambios de gran alcance en las empresas, grupos o cadenas que dirigen o lideran".

En ese reconocimiento se tiene también en cuenta si el directivo han acometido "un giro completo en la estrategia global o en un ámbito concreto, como la innovación o la sostenibilidad", informa la entidad bancaria en un comunicado este viernes.

Villarroya ha recibido este reconocimiento de CaixaBank por "liderar la compra de Mare Nostrum Resort, estableciendo la mayor operación hotelera de la historia de España", doblando el tamaño del grupo, convirtiéndose en su líder y adquiriendo varios establecimientos de 5 estrellas que consolidan su posición en un destino turístico de la importancia de Tenerife, textualmente.

La directora territorial de CaixaBank en Barcelona, Maria Alsina, ha señalado que esta edición de los 'Premios Hotels & Tourism' de CaixaBank "apunta hacia un reto que no es nada sencillo: la habilidad, o, más bien, el conjunto de habilidades, para liderar un proyecto de transformación, consiguiendo que toda una organización se implique en un cambio y reme en una dirección diferente de lo habitual, a veces a contracorriente".

Por su parte, Miguel Villarroya ha dicho que es un orgullo recibir el galardón de CaixaBank, que ha calificado como "el colofón perfecto a un año en el que Spring Hotels ha duplicado el potencial y se ha consolidado como un referente turístico" en España con la compra de Madre Nostrum.