Milena Busquets publica 'Mujeres elegantes': "Estamos dispersando muchísimo la humanidad"

Cubierta de 'Mujeres elegantes' de Milena Busquets - LUMEN

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora barcelonesa Milena Busquets ha publicado este jueves 'Mujeres elegantes', un libro que reúne textos de la autora acerca del amor y los sentimientos, la literatura y la cultura y el estilo, ha reivindicado el libro como objeto y ha asegurado ante las redes sociales: "Estamos dispersando muchísimo la humanidad".

En un encuentro con medios en Barcelona, ha afirmado que siente "una gran paz al dejar el móvil, no encender el ordenador, sentir ser poco un ser humano normal", y para ella tener un teléfono siempre al lado resta humanidad y crea crispación en el estado de espera continuo que provoca.

"Intento no ser carca con esto, pero pienso que nos han robado la soledad, que es importante para estar en pareja, escribir y para vivir. ¿Cuándo estamos solos? Cuando no puedes dormir, enciendes el móvil", ha reflexionado.

Publicada en castellano por Lumen y en catalán por Univers, los textos "breves, intensos y rápidos" que ha reunido en el volumen parten de la 'newsletter' que publica cada sábado a la que ha sumado uno inédito, y con la que publica por primera vez en el sello del que fue editora su madre, Esther Tusquets.

El tipo de textos intenta que no sean tan dramático como el contexto mundial actual y no entra en polémicas porque cree que no debe opinar sobre todo: "No se tiene que opinar sobre todo. Nos aleja mucho del silencio; la literatura sale del silencio".

Ha afirmado que en los artículos publicados escribe "con total libertad" en los que busca defender una forma de vivir, y ha reivindicado que siempre tuvo claro que desembocarían en un libro, para ella un objeto que está convirtiéndose en algo 'cool' entre los jóvenes.

Busquets ha reivindicado la lectura como una de las actividades "más interesantes" y que hacen mejor persona, y ha dicho que el eslogan de la visita del Papa de 'Alza la mirada' le ha gustado porque es imprescindible para dejar de mirar los móviles, ver las nubes o La Pedrera.

"NO SE PUEDE SER PAUL MCCARTNEY"

"Creo que se puede ser muy divertido, profundo y serio sin tener que dar volteretas", ha subrayado Busquets, para quien la combinación entre lo que se considera alta y baja cultura como recoge en sus textos es lo más normal y que no se puede gustar a todo el mundo.

"Hay que aceptar que no se puede ser Paul McCartney, que no todo el mundo te querrá", en una tendencia actual en la que se quiere gustar a todo el mundo, ha señalado.

En esa voluntad de querer gustar a todo el mundo ha situado redes sociales como Instagram que para ella "profundiza en esa mentira" de querer gustar a todo el mundo cuando para ella no es posible.

Sobre publicar en Lumen tras haberlo hecho anteriormente en Anagrama, ha dicho que lo ve como "un retorno a casa" donde su madre fue la editora con el que cierra un círculo, pero que no está descontenta con el sello fundado por Jorge Herralde.

Ha dicho que adora Anagrama y que publicar en Lumen era algo que "tenía que pasar", pero que en el futuro ya se verá, y ha explicado que ha empezado el proceso para escribir una nueva novela.