Miles de personas se manifiestan en Barcelona contra el Hard Rock, la B-40 y la ampliación del aeropuerto

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas 1.800 personas según fuentes municipales y 10.000 según la organización se han manifestado este sábado por la tarde en el centro de Barcelona en contra de los macroproyectos del Hard Rock, la B-40 y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-el Prat.

La protesta ha sido convocada por las plataformas ZeroPort, Aturem Hard Rock y Campanya contra el Quart Cinturó, bajo el lema 'Defensem la terra, construïm el futur', y se han adherido los grupos políticos de la CUP y los comuns, además de organizaciones sociales y sindicales de toda Catalunya.

Los manifestantes se han reunido sobre las 18.00 horas en la plaza Catalunya y han avanzado hacia Via Laietana, hasta llegar a la plaza Sant Jaume sobre las 19.20, donde han terminado el recorrido y los representante de las plataformas han leído manifiestos.

Durante la marcha, han levantado pancartas con frases rechazando los proyectos y con reclamos contra el cambio climático, y han gritado consignas como 'Quien siembra rabia, recoge rabia', o 'No, no, no, al Quart Cinturó'.

PROYECTOS QUE "TRINCHAN EL TERRITORIO"

En declaraciones a los periodistas, la portavoz de ZeroPort Ariadna Cotén ha mostrado su rechazo a los "proyectos especulativos que lo único que hacen es destruir el territorio".

La portavoz de Aurem Hard Rock, Marta Benosa, ha cargado contra los macroproyectos, ya que considera que son fruto de un modelo económico "que trincha el territorio y que trincha a las personas".

El representante de la Campanya contra el Quart Cinturó, Isidre Sola, ha reivindicado para Catalunya "otro modelo de ordenación del territorio que respete la naturaleza y la biodiversidad", y ha explicado que la concentración quiere mostrar el rechazo de la gente a proyectos que van hacia un modelo de desarrollo del siglo pasado, en sus palabras.