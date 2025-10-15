Un millar de personas convocadas por CC.OO. y UGT reclaman en Barcelona una paz duradera en Gaza

La secretaria general de CCOO en Catalunya, Belén López, y el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, durante una manifestación a favor de Palestina en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

Alertan de la "deriva autoritaria" en el mundo

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas convocadas por CC.OO. y UGT, según la organización, se han manifestado este miércoles en Barcelona en solidaridad con Palestina tras el alto al fuego en Gaza, que entró en vigor el pasado viernes, reclamando una paz duradera en el territorio y criticando la "deriva autoritaria" en el mundo.

La protesta convocada por ambos sindicatos ha comenzado a las 10 horas desde sus respectivas sedes y ha finalizado en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona, en el paseo de Gràcia de Barcelona, donde han entregado un manifiesto unitario.

En el documento, piden a las autoridades europeas que el alto al fuego anunciado sea "permanente y verificable", que la ayuda humanitaria y su acceso estén asegurados y que el control de Gaza por parte del Estado de Palestina se desarrolle en un plazo temporal concreto, entre otras reivindicaciones.

La movilización se está articulando con tres franjas horarias de dos horas para que todos los trabajadores de todos los turnos puedan sumarse: de 2 a 4, de 10 a 12 y de 17 a 19 horas.

Por su parte, los sindicatos participantes de la Taula Sindical (CGT, IAC, Co.bas, CNT, COS y Solidaritat Obrera), anunciaron este mes una huelga general de 24 horas, y se han sumado a las convocatorias otros sindicatos y entidades vinculadas al mundo estudiantil y docente.

"DERIVA AUTORITARIA" EN EL MUNDO

Una vez llegados a la sede de la Representación de la Comisión Europea, la secretaria general de CC.OO. de Catalunya, Belén López, ha alertado de la "deriva autoritaria" en el mundo y ha pedido que se juzgue al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, textualmente, por crímenes contra la humanidad.

"Hay una serie de 'señoros', depredadores, como Trump, Putin y Netanyahu, que están marcando con la ley del más fuerte cómo se hacen las cosas en el mundo", ha subrayado.

Por su parte, el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha explicado que la decisión de mantener la protesta se debe a la desconfianza ante este alto al fuego: "Ayer Netanyahu ya amenazaba con que se podía romper el alto al fuego", ha aseverado.

Ambos sindicatos han querido mantener la protesta pese al alto al fuego en Gaza para "hacer justicia por los 67.000 palestinos asesinados, 20.000 de ellos víctimas infantiles".

HUELGA GENERAL Y SERVICIOS MÍNIMOS

Durante la jornada, los sindicatos participantes de la Taula Sindical (CGT, IAC, Co.bas, CNT, COS y Solidaritat Obrera), así como las organizaciones en defensa del pueblo palestino, han apostado por una huelga general de 24 horas.

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) también ha convocado una huelga estudiantil este miércoles en Catalunya, Baleares y Comunidad Valenciana en solidaridad con Palestina y contra el "genocidio".

Por su parte, la Generalitat ha decretado unos servicios mínimos del 66% en el transporte público y se deberá asegurar el normal funcionamiento de los servicios de urgencias hospitalarias y de las unidades especiales.