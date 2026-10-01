Un millar de personas mayores reivindican en Barcelona su contribución "fundamental" a la sociedad

Acto de lectura del manifiesto por el Día Internacional de las Personas Mayores, a 1 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de personas mayores se han concentrado este jueves en la plaza Sant Jaume de Barcelona convocadas por un grupo motor de más de 30 entidades con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores y han reivindicado que son "parte fundamental" de la sociedad y que merecen ser reconocidas, respetadas y valoradas.

Esta tercera edición del acto por el 1 de octubre lo han organizado una treintena de entidades de la sociedad civil y sindicatos en colaboración con la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona.

Han asistido al acto el conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno; los tenientes de alcaldía de Barcelona, Maria Eugènia Gay y Albert Batlle; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; concejales de Junts, ERC y BComú del Ayuntamiento y diputados del Parlament y del Congreso.

El actor Joan Pera ha participado también con un monólogo humorístico, y ha presentado el acto Josep Maria Granyó.

MANIFIESTO CONJUNTO

En la lectura del manifiesto por parte de la activista de 94 años Mercè Mas, al que se han adherido más de 300 entidades, se ha reivindicado el papel de las personas mayores en la sociedad, y se han reclamado condiciones de vida dignas y un sistema público de pensiones sostenible, una sanidad universal y atención a la dependencia accesible y de calidad.

También han apuntado a otros retos de las personas mayores como la soledad no deseada, el maltrato y el aislamiento, y han reclamado envejecer pudiendo decidir "cómo vivir, con quién vivir y cómo ser cuidados".

Han llamado a rechazar cualquier forma de discriminación por edad, género o procedencia, y han señalado los riesgos mayores de las mujeres de la tercera edad en temas como los recursos económicos, la soledad o la violencia.

ENTIDADES PROMOTORAS

Los portavoces del grupo promotor han cerrado el acto con sus discursos, en los que han recordado que el 1 de octubre llega "en medio de una gran movilización social contra el desahucio de Maricarmen", la mujer de 87 años desahuciada de su piso en Madrid.

"Una mujer de 87 años, víctima de la especulación inmobiliaria y de la codicia de algunos que han hecho de un derecho como la vivienda un gran negocio para ganar mucho dinero", y han dicho que es uno más entre decenas de miles de mujeres mayores que sufren desahucios en España.

También han exigido a las autoridades presentes la aprobación de la Ley de las Personas Mayores que está en tramitación en el Parlament y que recuerden que "el 1 de octubre son los 365 días al año".