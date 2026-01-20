Miquel y Costas obtiene la calificación medioambiental 'Triple A' de CDP

Archivo - El presidente de Miquel y Costas, Jordi Mercader, y el director general, Ignasi Nieto - EUROPA PRESSQ - Archivo

Miquel y Costas ha obtenido la calificación 'Triple A' de CDP, una organización independiente de referencia en la divulgación y valoración de cuestiones medioambientales, informa en un comunicado este martes.

La empresa ha logrado una 'A' en las tres categorías evaluadas: cambio climático, bosques y seguridad hídrica, y ha explicado que 23 compañías en todo el mundo lograron la 'Triple A'.

La organización ha evaluado a más de 22.000 compañías en el mundo por su transparencia, gobernanza y desempeño ambiental, valorando la integración de objetivos ambiciosos y acciones verificables en la estrategia corporativa.

El presidente de Miquel y Costas, Jordi Mercader, ha explicado que el reconocimiento confirma que el "modelo industrial puede seguir creciendo integrando la eficiencia energética, el uso responsable del agua y de los recursos forestales".

La compañía ha recordado que, en el marco de su plan 2024-2026, ha comprometido 10 millones de euros a mejoras de eficiencia energética, optimización de procesos, reutilización del agua y nuevas instalaciones fotovoltaicas para incrementar la generación de energía renovable.