Iceta (PSC) acusa a la derecha de pretender un gobierno "Francoenstein"

Pide movilizar el voto progresista: "Si tú no vas, ellos vuelven más de derechas que nunca"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que la derecha se inventa que el gobierno de Pedro Sánchez es un ejecutivo 'Frankenstein', y la ha acusado de "esconder su determinación de constituir un gobierno 'Francoenstein" y de demostrarlo así en la manifestación del pasado sábado en Madrid.

Durante su discurso este sábado ante el Consell Nacional del PSC, ha llamado a movilizar el voto socialista, de cara a las elecciones generales, "contra la derecha intolerante, sectaria y reaccionaria".

"No daremos tregua a los adversarios del diálogo y la tolerancia, no daremos tregua a los que quieren recortar derechos ni a una derecha que nos quiere hacer retroceder en derechos sociales", y ha añadido que el adelanto electoral es un acierto.

Considera que Pedro Sánchez "ha desmontado las ideas de la derecha" con esta convocatoria, ya que, según él, demuestra así que no se aferra al poder ni está supeditado a los independentistas.

IR A VOTAR

Ha insistido en movilizar el voto progresista y ha alertado de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil, así como de la entrada de Vox en el Parlamento andaluz: "Si tú no vas (a votar), ellos vuelven más de derechas que nunca".

El líder del PSC ha asegurado que no se resignarán a retroceder 40 años y que una victoria de la derecha "no es un retorno, no es un cambio: es la radicalidad de una derecha rabiosa", mientras que ha defendido la moderación y el respeto frente a la intolerancia y la crispación.

También ha hablado del juicio por el proceso independentista, al que se ha llegado "por un fracaso de la política", y ha pedido que no impida continuar haciendo política.

Ha acusado a los independentistas de no tener voluntad ni capacidad de llegar a un acuerdo y ha defendido que la propuesta del Gobierno central no la aceptaron "porque no sabían, no querían o no les dejaron desde Waterloo", refiriéndose al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

JAVI LÓPEZ, CANDIDATO EUROPEO

Respecto a las elecciones europeas, ha presentado al ya eurodiputado Javi López encabezará la representación del PSC a la candidatura europea del PSOE --López había presentado 150 preavales a las primarias europeas del PSC y fue el único precanditato--.

Iceta ha defendido su labor en el Parlamento Europeo, entre la que ha destacado la redacción del informe sobre la lucha contra las desigualdades, y ha criticado las políticas de austeridad en Europa, que a su juicio no han funcionado.

ELECCIONES MUNICIPALES

El Consell Nacional del PSC ha ratificado también a más de un centenar de candidatos a las municipales del 26 de mayo, como ha anunciado su candidato a la Alcaldía en Barcelona, Jaume Collboni, que ha explicado que por primera vez se presentarán en todas las capitales de comarca catalanas.

De cara a estos comicios municipales, Miquel Iceta ha defendido que los socialistas catalanes tienen mejores perspectivas que hace cuatro años.

Y ha asegurado que "la nueva política, si algo ha hecho rápido, es envejecer", mientras que el PP se está empequeñeciendo y los independentistas no tienen gobiernos estables y eficaces, según él.