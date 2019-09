Iceta (PSC) agradece a Sánchez la convocatoria electoral "antes que un mal gobierno"

Actualizado 29/09/2019 13:19:58 CET

GAVÀ (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha agradecido este domingo al líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se hayan convocado elecciones: "Antes que un mal gobierno, elecciones ¡Sí!".

Lo ha dicho en la Fiesta de la Rosa que el PSC celebra en Gavà (Barcelona) y en que también han participado Sánchez; la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; el presidente del Senado, Manuel Cruz, y la alcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, y al que han asistido unas 25.000 personas según la organización.

El líder de los socialistas catalanes ha asegurado que en estos comicios necesitan una amplia mayoría para no depender "de los que quieren romper España ni de los que no saben si quieren o no que haya Guardia Civil" en Cataluña, en referencia implícita a los comuns, incluidos en el grupo de Unidas Podemos en el Congreso.

