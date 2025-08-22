La mitad de los pasajeros disfruta charlando en pleno vuelo, según una encuesta de Vueling

BARCELONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 47,2% de los pasajeros asegura sentirse cómodo conversando con sus compañeros de fila cuando viaja en avión; además, a 2 de cada 5 encuestados (41,8%) les gusta conocer a gente nueva en pleno vuelo, según una encuesta elaborada por Vueling a 1.000 personas que vuelan habitualmente en España.

Mirar por la ventana es la actividad preferida para el 50,9% de los pasajeros, seguida muy de cerca por ver películas o series (48,3%), escuchar música (46,1%) y dormir (41,3%), indica el sondeo, según informa la aerolínea en un comunicado este viernes.

En concreto, el 47,2% de los viajeros españoles disfruta de una conversación breve con su compañero de asiento, mientras que solo un 4,9% prefiere aislarse y no interactuar con sus vecinos de fila; asimismo, 2 de cada 5 encuestados (41,8%) están encantados de conocer a gente nueva y aunque la estadística varía según la edad, la mitad de los Boomers (49,2%), más de 65 años, son los que se muestran "encantados de hacer nuevos amigos".

Un 1,3 % del total de los pasajeros encuestados asegura haber encontrado el amor a bordo y más de la mitad (56%) de los españoles considera a su pareja la mejor compañía en el avión.

VIAJAR EN PAREJA

Los hombres se decantan más por viajar en pareja, un 61,3% frente al 50,7% de las mujeres, siendo la generación Z --menores de 27 años--, la mayoritaria a la hora de escoger a su pareja como compañía favorita durante el vuelo: hasta un 61,3% del total.

Para los viajeros, solo volar es ya una experiencia en sí misma: hasta el 71,6% de ellos admite motivarse y sentirse muy positivo pensando en el solo hecho de volar.