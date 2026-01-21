La mitad de pymes en Catalunya prevé crecer en 2026 pero sólo una de tres contratará, según Pimec

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el presidente del Observatorio de la Pime de Catalunya, Oriol Amat. - EUROPA PRESS

Aproximadamente la mitad de las pymes catalanas, un 45,6%, prevé un incremento de las ventas en 2026, frente al 37,1% que estima que se mantendrán estables respecto al año anterior, mientras que sólo una de cada tres, o un 33,2% de las mismas tiene previsto incrementar la plantilla a lo largo del ejercicio, según datos de Pimec.

Así se desprende de los datos del estudio de la patronal sobre las perspectivas económicas para 2026, elaborado por el Observatorio de la Pime de Catalunya y presentado este miércoles en la sede de Pimec de la mano de los presidentes de ambas entidades, Antoni Cañete y Oriol Amat.

Según estudio compartido por Pimec, los datos extraídos de una encuesta a alrededor de 430 empresas de Catalunya apuntan a que la tendencia estable en la ocupación es "un hecho coherente con un mercado laboral tensionado en el que el reto no es tanto crear puestos de trabajo sino encontrar los perfiles adecuados".

Dentro de esta creación de empleo, sin embargo, Amat ha destacado que será especialmente intensa en sectores como la hostelería y restauración, pero también en la industria, "que tradicionalmente genera más valor añadido", lo que es positivo para el crecimiento del territorio.

Respecto a la inversión, est se mantendrá estable respecto al año anterior, con un 34% de las empresas encuestadas estimando que aumentará su inversión respecto a 2025, y que se dedicará principalmente a partidas como la maquinaria y el equipamiento, pero también en tecnologías y digitalización.

La patronal estima así que el ejercicio en curso será de "continuidad prudente", marcado por un crecimiento de las economías mundiales, y entre ellas la española y catalana, pero también por la incertidumbre geopolítica, que afecta en la planificación empresarial, especialmente de las pymes.

COSTES: EL PRINCIPAL RETO

Entre los principales retos mencionados por las empresas catalanas destaca el incremento de costes, entre ellos los costes laborales, y la consecuente presión para mantener los márgenes de beneficio, ha explicado el presidente del observatorio.

Según los datos de Pimec y el observatorio, un 49,9% de las empresas identifica el alza de los costes laborales como si principal reto, por encima que el año anterior, y hasta un 57,4%, dos puntos más que en 2025, señala que la presión sobre los márgenes es su principal reto.

Sobre las estimaciones del alza de costes laborales para 2026, el observatorio ha cifrado en un 2,7% el incremento medio para 2026 de los salarios, un cálculo en base a los diferentes convenios colectivos que se han firmado para el ejercicio.

VALORACIONES

Desde la patronal, Cañete ha valorado positivamente las previsiones de evolución para el año, aunque ha recordado que "no es suficiente con que la economía crezca, sino que este crecimiento debe ser accesible también para las pymes, que son las empresas que generan el núcleo de nuestra economía".

Para ello, el presidente ha pedido eliminar trabas regulatorias que, defiende, penalizan especialmente a las empresas de menor dimensión, mejorar el acceso a la financiación e incentivar el crecimiento empresarial, la inversión, la digitalización, la innovación y la formación, "para que la transformación tecnológica no amplíe aún más la brecha que tenemos entre las dimensiones de las empresas".

CRECIMIENTO CATALUNYA

De manera generalizada, las previsiones presentadas este miércoles por Pimec estiman un crecimiento de la economía catalana de entre un 2,1% y 2,4%, por encima del 2% o 2,3% previsto para el conjunto de la economía del país.

Esta ligera separación entre ambas, ha explicado el presidente del Observatorio de la Pime de Catalunya, Oriol Amat, se explica por el mayor peso que tienen en el territorio los principales motores de crecimiento, como es el sector turístico, automovilístico y tecnológico.

Para 2026, sin embargo, el estudio también ha destacado los principales riesgos y condicionantes para el crecimiento de Catalunya, y que incluyen desde un estancamiento de la productividad, que en Catalunya es un 8% más baja que la media europea, o la escasez de oferta y el aumento de precios en el mercado de la vivienda.

"Estamos en un mundo inquietante, en el que, ante las decisiones de las personas que dirigen los bloques mundiales ahora mismo, no hay que olvidarse de que los escenarios más negativos no tienen probabilidad cero", ha recordado Amat.