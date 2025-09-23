MM Fiber Packaging cierra su planta de Montcada (Barcelona) y despide a 91 personas, según CC.OO.

Archivo - Banderas de CC.OO. En una manifestación. - Cézaro De Luca - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha lamentado que MM Fiber Packaging ha iniciado un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 91 de los 105 trabajadores y supondrá el cierre de su planta en Montcada i Reixac (Barcelona), en un comunicado este martes.

El sindicato ha explicado que la empresa ha justificado el ERE por causas organizativas y productivas y que ha alegado la desaparición progresiva de las áreas de producción y el traslado de la carga de trabajo a centros de Madrid, Francia e Irlanda.

Ha señalado que es una "decisión puramente estratégica" del grupo MM Packaging y ha dicho, literalmente, que es inaceptable que se pongan por delante los beneficios económicos del grupo en detrimento del futuro de los trabajadores.