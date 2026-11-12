El MNAC asegura que las pinturas profanas llegarán a Sijena sin "alteración" respecto a su estado

Pinturas profanas del Monasterio de Santa María de Sijena, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya - MNAC

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Pepe Serra, ha garantizado que las pinturas profanas del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) llegarán "en el estado exacto en el que están ahora, sin una sola alteración" por que el museo se ve técnicamente capaz para hacerlo.

En declaraciones a los medios, Serra ha explicado que los trabajos se iniciarán el martes 17 cuando comience a retirar las pinturas de la sala, a las que se tendrán que hacer "algunas intervenciones y algunos mecanismos técnicos de protección", de consolidación y embalaje para su transporte, que probablemente culminará el 2 de diciembre.

Ha recordado que desde el fallo de la sentencia el museo siempre ha dicho que era una operación ante la que el museo se ve técnicamente capaz, pese a la fragilidad de las mismas, porque son unas pinturas que no fueron dañadas en el incendio, son planas, no se debe "modificar" su tamaño para su transporte y se entregarán perfectas con los 1.000 años que llevan a la espalda.

Ha afirmado que la sala se cerrará al público para una operación en la que solo habrá técnicos como si fuera un quirófano, y ha recordado que estas pinturas se retiraron de Sijena en los años 60 bajo el amparo de la Dirección General de Bellas Artes.

Una vez las pinturas profanas salgan de la sala (se encuentran en la colección de Gótico), ha dicho que no habrá ninguna placa que recuerde que estuvieron allí, ha subrayado que la colección de románico del MNAC es "imbatible" y ha confiado que las profanas tengan en su destino el mismo nivel de divulgación y conservación que han tenido en Barcelona

PINTURAS MURALES

Respecto a las pinturas murales, ha insistido en que sigue sin tener constancia de un escrito de que técnicamente se puede hacer el traslado, y ha dicho que de la misma manera que dice que las profanas llegarán sin alteración porque son capaces técnicamente de hacerlo, con las murales no: "Creemos que nadie puede hacerlo", ha añadido.

Serra ha dicho que si se hubiese constituido la comisión técnica que propuso a la juez hubiera llegado a la misma conclusión de que no se pueden retirar por su extrema fragilidad, que es la que defiende el museo desde el fallo judicial, así como la necesidad de un informe del Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE).

El director del MNAC ha insistido en que el proceso de desmontaje y traslado de las pinturas murales, que se encuentra en la fase de ejecución, "no tiene nada que ver" con el de las profanas, y ha dicho que para las pinturas murales no han hablado con las aseguradoras.

"Quien se quiera hacer responsable de moverlas que lo diga y que lo haga y que lo proponga, pero que lo proponga técnicamente. No en los medios, no con frases banales. Estaría bien ya dejar un poco la frivolidad, las simplificaciones. Es un terreno profesional de primera línea internacional", ha concluido.