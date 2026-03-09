El MNAC conectará con el Palau Victòria Eugènia por un pasillo cubierto e iniciará obras en 2028

Archivo - Presentación del proyecto arquitectónico de la ampliación del MNAC - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha presentado este lunes su proyecto arquitectónico de ampliación en el Palau Victòria Eugènia, que contará con un pasillo cubierto entre esta nueva sede y la del Palau Nacional, y cuyas obras de construcción se prevén iniciar en el primer trimestre de 2028.

En un acto con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del patronato del MNAC, Jaume Oliveras, y el director del museo, Pepe Serra, la ampliación ha comenzado a caminar con el horizonte de que una primera parte esté lista en el tercer trimestre 2029, coincidiendo con el centenario de la Exposición Universal de 1929.

El proyecto arquitectónico ganador, de Harquitectes y Christ & Gantenbein, prevé la rehabilitación del Palau Victòria Eugènia con una nueva entrada en la plaza Carles Buïgas, la conexión bajo rasante con el Palau Nacional y la rehabilitación parcial del Palau Nacional.

112,7 MILLONES

El coste estimado del proyecto arquitectónico es de 112.669.267,09 euros, de los que la Generalitat aporta un 50%, el Estado un 30% y el Ayuntamiento de Barcelona, un 20%, y los plazos son la redacción del anteproyecto en el segundo trimestre de este año, el proyecto básico entre el segundo y el cuatro trimestre y el proyecto ejecutivo entre el cuarto trimestre de 2026 y el segundo trimestre de 2027, para licitar las obras de construcción entre el tercer trimestre de 2027 y el primer trimestre de 2028.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que con esta ampliación el MNAC podrá desplegar todo su potencial; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacado que los museos del siglo XXI deben ser espacios vivos, plazas públicas de la cultura, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha situado esta ampliación dentro de la gran transformación que vivirá Montjuïc.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)