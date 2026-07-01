El MNAC entrega una evaluación de riesgos sobre los murales de Sijena y pide información a Aragón

Archivo - Un hombre fotografía las pinturas murales del Monasterio de Sijena expuestas en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), a 29 de mayo de 2025, en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha presentado al Juzgado de Instrucción 2 de Huesca un informe de evaluación de riesgos parcial e incompleto sobre el traslado de las obras murales al Monasterio de Santa María de Sijena, y ha pedido a Aragón que proporcione la información "necesaria e imprescindible" para que pueda redactar la fase de descarga y desembalaje y de reinstalación.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, ha requerido al Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE) y/o al Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (Iccrom) la revisión y validación del informe, y ha pedido al juzgado suspender el plazo establecido en el cronograma por la providencia del 10 de abril de este año desde el día de la fecha hasta que Aragón proporcione la información necesaria para la evaluación.

En su informe de riesgos analiza los riesgos a corto plazo, que se indican en orden cronológico, y los riesgos a largo plazo, siendo el más relevante la "interrupción del equilibrio físico-químico que pueden padecer las pinturas murales al ser trasladadas".

NIVEL CRÍTICO EN LOS TRABAJOS PREVIOS Y DESMONTAJE

En lo que se refiere a los riesgos a corto plazo, el MNAC observa como nivel crítico la fase de trabajos previos y acondicionamiento y de fragmentación y desmontaje y lo ve "inasumible/inaceptable" con los conocimientos actuales, requiere un estudio en profundidad de la estrategia técnico y lo ve supeditado a la realización de ensayos previos.

En la fase 3, de embalaje y carga, el MNAC ve un nivel de riesgo moderado-alto y ha identificado "riesgos importantes que requieren una supervisión técnica constante y medidas de mitigación específicas".

En la fase 4, de transporte por carretera, el nivel de riesgo es moderado, según el MNAC, y los riesgos detectados se pueden gestionar mediante protocolos estándar y seguimiento, por lo que se requiere una buena planificación y estrategia técnica de los embalajes.

SIN INFORMACIÓN

Sobre la fase 5, descarga y embalaje, y la fase 6, reinstalación, el museo ha asegurado que "no se ha podido hacer la evaluación por falta de información relativa", por un lado, a la zona de descarga, espacio de desembalaje y circuito hasta éste, y por el otro, al espacio donde serán reinstaladas las pinturas ni el sistema de colocación.

En lo que se refiere a los riesgos a largo plazo, el museo ha dicho que las condiciones del espacio donde se trasladarán las pinturas son elementos críticos para su preservación, y ha subrayado que en el momento de la redacción del informe "no ha dispuesto de la información para poder evaluar el impacto de las futuras condiciones de conservación de las pinturas".

El museo ha dicho que con la aportación del informe de evaluación de riesgos cumple con la fase 2 del cronograma aprobado en la providencia de abril.

El MNAC ha reiterado la extrema fragilidad de las obras murales y ha subrayado que, pese a sus experiencia en el traslado de obras de arte, "no tiene capacidad" para llevar a cabo un operativo de esta envergadura y complejidad.

Ha subrayado que el informe es "parcial e incompleto" al no disponer de información por parte de Aragón, que impide evaluar los riesgos derivados del cambio de estado de las pinturas y la interrupción o modificación de las condiciones de estabilidad, y ha reclamado la validación de un comité de expertos del más alto prestigio.

El MNAC ha señalado la "imposibilidad de continuar avanzando en las siguientes fases de cumplimiento del cronograma" hasta que el informe de evaluación de riesgos esté completo.