El MNAC y Fundació Pasqual Maragall acuerdan impulsar proyectos de artes en salud sobre el Alzheimer

BARCELONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y la Fundació Pasqual Maragall han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar proyectos conjuntos de artes en salud en el ámbito del Alzheimer, otros deterioros cognitivos y el acompañamiento de las personas cuidadoras.

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones han explicado que el acuerdo establece una línea de trabajo para desarrollar proyectos innovadores dirigidos tanto a personas con Alzheimer como a sus cuidadores.

El objetivo de esta iniciativa es "generar bienestar en las personas y contribuir a la evidencia sobre el papel de las artes en la salud individual y colectiva".

El acuerdo también prevé incorporar a la Fundación a los espacios de asesoría permanente del museo en materia de artes en salud, para poder reforzar "la definición estratégica, el rigor metodológico y la conexión con el conocimiento científico, social y asistencial" en el Alzheimer y las demencias.

El pacto ha sido firmado este miércoles por el director del MNAC, Pepe Serra, y el director general de la Fundació Pasqual Maragall i del BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC), el doctor Arcadi Navarro.