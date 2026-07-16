El MNAC presta 21 obras a la Kunsthalle München para una exposición sobre el modernismo catalán

Archivo - La fachada exterior del MNAC, durante la presentación de la ampliación del museo MNAC, a 9 de marzo de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) prestará 21 obras a la exposición 'Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso', que acogerá la Kunsthalle de Múnich (Alemania) del 23 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027.

La exposición explorará a través de 160 pinturas, dibujos, esculturas, muebles y maquetas arquitectónicas la riqueza y diversidad del 'modernisme' catalán entre los años 1880 y 1914, informa este jueves el museo en un comunicado.

Entre las piezas que presta el MNAC figuran 'Ramon Casas y Pere Romeu en un tàndem' de Ramon Casas y 'La granadina' de Hermen Anglada Camarasa, entre otras.