El Mobile Social Congress 2026 reunirá a una veintena de ponentes y una decena de actividades

Imagen del cartel del Mobile Social Congress. - MOBILE SOCIAL CONGRESS

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Mobile Social Congress, el evento que quiere proponer "una mirada alternativa" al modelo tecnológico, reunirá en su próxima edición en 2026 a una veintena de ponentes y más de una decena de actividades como presentaciones, mesas redondas o entrevistas, ha explicado este jueves en un comunicado.

En concreto, el congreso impulsado por Setem tendrá lugar del 4 al 6 de marzo en el Canòdrom - Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica en Barcelona, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress (MWC) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, bajo el lema 'Descolonitzem la tecnologia'.

"El Mobile Social Congress se reafirma como un espacio de reflexión crítica y articulación colectiva, ofreciendo una mirada diferente al modelo tecnológico dominante", explica el comunicado.

Este año, el congreso pone el foco en el concepto de colonialismo digital con el objetivo de "entender cómo las dinámicas históricas de explotación y expolio se reproducen hoy a través de la tecnología", añade la organización.

Así, el evento comenzará con una acción protesta el lunes 2 de marzo, coincidiendo con el inicio del MWC, conjuntamente a diferentes colectivos para protestar tanto por la participación de Israel en el congreso tecnológico como por las vulneraciones de derechos humanos en la República Democrática del Congo, Sudán y Guinea Bissau.