El modelo de autobuses interurbanos de Catalunya es expuesto en la revista 'Cities in Motion'

BARCELONA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El modelo de autobuses interurbanos de Catalunya ha sido expuesto como modelo de buenas prácticas en la revista 'Cities in Motion' de la red europea de movilidad POLIS.

La secretaria general de Polis, Karen Vancluysen, ha descrito el modelo de la Generalitat como "un menú cuidadosamente elaborado de servicios interurbanos combinados con servicios a demanda", informa el Departament de Territorio en un comunicado.

El artículo Transport públic reinventat repasa las diversas opciones de transporte público que existen para dar respuesta a las necesidades de movilidad de zonas diferentes, de ciudades metropolitanas a pequeños municipios.

Así, se exponen casos como el transporte a demanda Clic.cat, que enlaza municipios pequeños de la comarca de les Garrigues con les Borges Blanques (Lleida) y las cuatro líneas de bus eléctrico que acercan a los residentes de diversos municipios a estaciones de tren, disminuyendo el uso del vehículo privado.

Otra acción recogida en la publicación son las 20 líneas de autobús que permiten a los estudiantes de 30 ciudades catalanas llegar a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El conjunto de ejemplos muestran, según el artículo "el compromiso con la coordinación, la flexibilidad y la sostenibilidad" del sistema de movilidad catalán.