Molins alcanza las 248.000 toneladas de residuos tratados en plantas de Economía Circular en 2025

Archivo - La empresa Molins de cemento y construcción - MOLINS - Archivo

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las plantas de Economía Circular de Molins han procesado y valorizado más de 248.000 toneladas de residuos a través de distintas plantas especializadas en España en 2025, "reforzando su estrategia de descarbonización y uso eficiente de los recursos", informa este viernes en un comunicado.

Así, Molins ha alcanzado las 991.000 toneladas de residuos tratados desde 2022, convirtiéndolos en materiales de alta calidad para consumir en la fábrica de cemento o en soluciones constructivas, evitando su deposición final en vertederos.

Este es el resultado del trabajo coordinado de una red de siete plantas industriales de producción de combustibles alternativos y de valorización material, cada una especializada en transformar diferentes tipos de residuos no peligrosos en nuevos recursos para el sector de la construcción.

Este modelo se basa en la integración de la economía circular en el propio negocio, convirtiendo los residuos en materias primas alternativas, combustibles alternativos o materiales reciclados.

Dentro de este destaca la planta de Materias Primas Alternativas (MPA) de Pallejà (Barcelona), operativa desde julio de 2022, que se ha convertido en una infraestructura "clave" para la estrategia de descarbonización de la compañía.

En 2025, la planta de Pallejà ha valorizado 102.793 toneladas de materiales, un 10% más que el año anterior, y acumula ya 295.859 toneladas valorizadas desde su puesta en marcha.

El Chief Strategy & Sustainability Officer de Molins, Carlos Martínez, afirma que la economía circular es una palanca estratégica para transformar el modelo industrial: "Nos permite reducir emisiones, minimizar el uso de recursos naturales y ofrecer soluciones constructivas alineadas con los objetivos climáticos".