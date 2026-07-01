Molins sitúa la dificultad de alcanzar sus objetivos sostenibles como principales riesgos

Archivo - Sede de Molins en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) - MOLINS - Archivo

BARCELONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Molins ha situado la posibilidad de no alcanzar sus objetivos de sostenibilidad como uno de los principales riesgos a los que hace frente la empresa, en el documento de exención publicado este miércoles tras pedir, el pasado viernes, la admisión a negociación en la Bolsa de Madrid y su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores este miércoles, ha explicado que esta posibilidad se debe a varios factores, entre los que están la incapacidad de obtener subvenciones o financiación para sus proyectos, lo que puede conllevar riesgos financieros al tener impacto en los resultados operativos, así como riesgos reputacionales.

Asimismo, ha apuntado que la capacidad de alcanzar los objetivos de descarbonización de alcance 3 depende de terceras empresas que forman parte de su cadena de suministros.

La empresa ha añadido que entre sus principales riesgos también están la posibilidad de no ser capaces de identificar, completar o integrar con éxito "adquisiciones estratégicas".

También ha subrayado la dependencia de los costes energéticos, que "han tenido y pueden seguir teniendo efectos adversos" en el negocio, y que Molins opera en un sector que es altamente competitivo.