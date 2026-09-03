El Moll de Costa del Port de Tarragona celebra el 10 aniversario del Club 9Onze Mediterrani

Vehículos Porsche - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona acogerá este domingo, 6 de septiembre, a las 13.30 horas, el acto central de celebración del 10 aniversario del Club 9Onze Mediterrani, una entidad formada por aficionados a los vehículos Porsche que durante esta década "ha consolidado una importante comunidad en torno a la pasión por el automovilismo, las carreteras y la amistad".

Según ha informado la infraestructura portuaria este jueves, la jornada reunirá a miembros del Club 9Onze Mediterrani, así como participantes y aficionados procedentes de otros puntos, en un encuentro que tendrá como uno de sus principales atractivos una exposición de 35 vehículos Porsche en el Moll de Costa.

El Club 9Onze Mediterrani nació hace diez años de la iniciativa de un grupo de amigos con el objetivo de compartir su pasión por los coches Porsche y disfrutar juntos de las carreteras y del territorio; desde entonces, ha ido creciendo hasta convertirse "en una comunidad formada por numerosos aficionados, estableciendo a la vez vínculos con otros clubes Porsche y entidades automovilísticas".