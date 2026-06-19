El Moll de Costa del Port de Tarragona programa una treintena de actividades para el verano

Momento de la presentación de la programación - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Port de Tarragona ha programado una treintena de actividades durante el verano en el Moll de Costa e inicia un nuevo planteamiento con programaciones por temporadas, informa en un comunicado este viernes.

La nueva estrategia incluye una apuesta para reforzar la totalidad de los espacios urbanos portuarios dedicados al ocio y la cultura, y la creación de etiquetas temáticas para comunicar la programación a la ciudadanía.

El presidente del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha explicado que el nuevo planteamiento permitirá "reforzar aún más la marca Moll de Costa" y acercarlo de forma más efectiva a la ciudadanía.

Está previsto que el espacio tenga tres temporadas (verano, otoño-invierno, primavera), además de dos cápsulas en Navidades y Sant Jordi.

Entre las actividades de verano hay conciertos de habaneras los sábados de julio, talleres familiares, una noche literaria, visitas guiadas y la publicación de los dos primeros volúmenes de la colección 'Veus del Moll'.