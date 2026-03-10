Montero avisa que Podemos quiere tocar también el redactado del traspaso de inmigración a Catalunya

Archivo - La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero - IÑAKI BERASALUCE

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha avisado este martes que su formación quiere modificar también el redactado de ley del traspaso de inmigración a Catalunya, cuya predisposición a negociar fue la moneda de cambio con el Gobierno para la regularización de migrantes.

"No nos basta solo con modificar la exposición de motivos, queremos también modificar el racismo del articulado", ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press, donde ha considerado como racista que en dicho articulado se recoja la exigencia de incrementar las filas de los Mossos d'Esquadra.

Ha explicado que se negaron a cambiar solamente la exposición de motivos "aguantando un buen chaparrón" y que, ello, permitió tener la posición negociadora suficiente para conseguir la regularización.

FUTURO DE LA IZQUIERDA

Preguntada por si la renuncia de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a presentarse al frente de una futura coalición de izquierdas para las próximas elecciones generales facilita la entrada de Podemos en ella, ha situado la decisión en una "cuestión interna" de Sumar.

"Si tenemos conciencia de que España necesita una izquierda fuerte porque la izquierda es, junto con las feministas, quien puede hacer frente a esta extrema derecha que quiere sembrar el miedo en el mundo. Si eso lo tenemos claro, de verdad, las alianzas van a caer por su propio peso", ha señalado.

PRESUPUESTOS

Preguntada por las condiciones de Podemos para dar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo ha atribuido al fin de la "política de rearme" y ha exigido la expulsión de los militares estadounidenses de las bases de Rota y Morón y un control de precios en los alimentos, la energía, el alquiler y el transporte público.

Sobre su denuncia por amenazas de muerte de una organización neonazi y su solicitud de protección a Interior, ha lamentado la existencia de "violencia política" --sobre todo a mujeres-- y ha asegurado que tanto PP como la extrema derecha la legitiman y hasta la financian.