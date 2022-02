Montilla defiende un "proceso de federalización" del conjunto de instituciones europeas

BARCELONA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat José Montilla ha defendido este lunes un "proceso de federalización del conjunto de instituciones europeas" para que la UE se posicione como un actor relevante y adquiera un papel más importante en el mundo.

Lo ha dicho, a través de un vídeo grabado, en el acto de cierre del ciclo 'Escolta, Europa' de la Conselleria de Acción Exterior en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (Cofoe), en el que han participado los expresidentes Jordi Pujol, Artur Mas, Carles Puigdemont --telemáticamente-- y Quim Torra.

"El futuro de Europa no puede ser otro que continuar avanzando en el proceso de integración política y económica y de unidad fiscal", ha añadido Montilla, que no ha asistido presencialmente al acto al no estar en Barcelona.

Ha hecho un balance positivo del proyecto europeo porque cree que ha construido un espacio de libertad, solidaridad, cohesión social y respeto al Estado de Derecho, y ha asegurado: "Hemos ayudado al proceso de integración europea desde las propias instituciones de autogobierno de Catalunya".

Montilla ha sostenido que Catalunya es un referente europeísta y ha desempeñado un "papel de cierto liderazgo en temas como la construcción de la Europa de las regiones, defender el principio de subsidiariedad" y colaborar con otros territorios, según él.