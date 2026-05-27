Montserrat defiende un presupuesto "récord" de 1.950 millones para potenciar el sistema universitario

La conselleria de Universidades Núria Montserrat, en el Parlament - PARLAMENT

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha presentado este miércoles en el Parlament el proyecto de presupuesto para el ejercicio de 2026 con la "cifra récord" de 1.950 millones de euros con el objetivo de potenciar el sistema universitario y de investigación como motor de transformación.

En su comparecencia en el Parlament, Montserrat ha subrayado que el acceso a la universidad "debe estar garantizado y no debe depender del código postal. Es esencial para garantizar la función de ascensor social de las universidades para que el talento pueda acceder y se pueda formar en las universidades", informa el departamento en un comunicado.

Ha subrayado las exenciones a las familias monoparentales, "una reivindicación histórica" para igualarse con las que ya disfrutan las familias numerosas.

Montserrat ha defendido el "pilar muy importante del impulso a la investigación de la innovación", y ha remarcado que en el panel europeo de innovación, Catalunya escaló el año pasado de la posición 82 a la 72 y que el objetivo es estar entre las 50 regiones más innovadoras de Europa.

Ha fijado que entre las grandes prioridades del presupuesto presentado destaca la del fomento del talento y el fortalecimiento de las carreras académicas y profesionales dentro del sistema universitario.

En este sentido, el departamento prevé reforzar el rejuvenecimiento y el aumento de las plantillas de personal docente e investigador (PDI) y del personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), con un impacto de 30 millones y 20 millones, respectivamente.

El Govern destina una partida de 15,2 millones de euros a consolidar la rebaja de precios públicos de matrícula en las universidades públicas, 135,6 millones para el sistema de becas general, inversiones en equipamientos como el Sincrotrón Alba o el edificio PRBB-Ciutadella y 47,7 millones para consolidar el programa Icrea.