Montserrat (PP) critica que Sánchez ha causado "el peor retroceso" para las mujeres

Manu Reyes (PP) reivindica que el 8M tiene que ser los 365 días del año BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dice ha provocado "el peor retroceso de la historia democrática" para las mujeres en España, refiriéndose a la ley del 'solo sí es sí' y al caso de las pulseras antimaltrato.

"Han puesto en peligro a nuestras mujeres y a su seguridad. Y sobre todo una ministra que no ha asumido sus responsabilidades y que no ha querido dimitir", ha señalado en referencia a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en declaraciones a la prensa este domingo desde Castelldefels (Barcelona), junto al alcalde de Castelldefels y presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes, antes de una caminata organizada por el PP con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Montserrat ha defendido que el 8M es un día de celebración y no "de trincheras, ni de divisiones, ni de pancartas vacías", por lo que ha puesto en valor la tarea del PP que, asegura, cuando estuvo en el Gobierno impulsó un pacto histórico contra la violencia de género.

MANU REYES

Por su parte, Reyes ha dicho que el 8M tiene que ser los 365 días del año: "Nosotros siempre estamos apostando por esa igualdad entre hombres y mujeres y por eso hoy decimos alto y claro, sí por la igualdad, sí porque hombres y mujeres puedan compartir y puedan trabajar de la mano", ha defendido.

Ha sostenido que el PP seguirá defendiendo la igualdad entre hombres y mujeres y ha abogado por atajar la brecha salarial y que dos personas que realizan el mismo trabajo cobren "exactamente lo mismo".