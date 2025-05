Montserrat (PP) defiende que solo las lenguas oficiales "en todo" un país pueden serlo en Europa

Dice que serán los primeros ministros de cada gobierno los que deberán decidir sobre el catalán

BARCELONA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha defendido este martes que sólo las lenguas oficiales "en todo el territorio nacional" de un país pueden serlo en Europa.

"La ley europea dice que para poder ser lengua europea debe ser una lengua oficial en todo el territorio nacional. ¿El gallego, el catalán y el vasco son oficiales en todo el territorio español? No. ¿Los andaluces o comunidades no bilingües tienen la obligación de saber catalán, castellano y vasco? No", ha dicho en una entrevista en Ràdio Estel recogida por Europa Press.

Según Montserrat, la Constitución española recoge que la lengua oficial en todo el territorio nacional es el castellano así como la cooficialidad del catalán y del castellano en Catalunya.

Ante la petición de Junts de que el catalán sea lengua oficial en Europa, ha constatado que los que decidirán si quieren cambiar la norma vigente son los primeros ministros de cada país.

Tras acusar al Gobierno de estar más preocupado por intentar cambiar esta ley que por defender los intereses de los españoles, ha reiterado su defensa de la Constitución al preguntársele si el PP estaría dispuesto a convertir el catalán, el vasco y el gallego en lenguas oficiales en toda España.

"La Constitución lo dice claro, cooficialidad de las dos lenguas, catalán y castellano en Catalunya. Y lo que debe hacer el presidente Salvador Illa es cumplir las sentencias que obligan al 25% de castellano en nuestras escuelas", ha zanjado.