Montserrat (PP) reivindica el "liderazgo" de Feijóo para afrontar retos como el migratorio

El presidente del PP, Alberto Nüñez Feijóo, con la vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Barcelona acoge un encuentro organizado por el PP europeo

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha reivindicado este jueves el "liderazgo" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para afrontar retos como el migratorio y el ámbito de la competitividad.

"Por eso más que nunca son necesarios gobiernos sólidos y liderazgos fuertes, líderes como el que hoy tenemos aquí, que trabaja por una Catalunya española europea, por una España más líder en Europa y por una Unión Europea más fuerte, más libre y más justa", ha destacado en un encuentro organizado por el PP europeo en Barcelona.

Según Montserrat, Europa atraviesa "uno de los momentos más importantes de su historia con un reto de competitividad enorme, un desafío migratorio que preocupa y varios conflictos".

Además de agradecer la presencia en estas jornadas de secretarios internacionales del PP europeo de más de 30 países de la Unión Europea y de fuera, ha asegurado que todos han venido a escuchar a Feijóo y a debatir sobre competitividad, migración y estado de bienestar.

"Hablaremos también de cómo combatir el populismo y los extremos para proteger nuestros valores europeos", ha añadido la dirigente del PP europeo, y se ha mostrado segura de que Feijóo será el próximo presidente del Gobierno.