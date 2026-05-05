Montserrat (PPE) pide un giro industrial en la UE sobre competitividad, innovación e Iberoamérica

Participantes en el foro - PP

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha pedido este martes en Bruselas "un cambio de rumbo en la política industrial y climática de la UE" centrado en competitividad, innovación y en reforzar la cooperación con Iberoamérica.

Al abrir en la Eurocámara el foro 'Economía circular y transformación productiva para una industrialización competitiva y sostenible', ha constatado la inestabilidad internacional y ha defendido acercarse a Iberoamérica "para garantizar el futuro de sectores estratégicos como la agricultura y la industria", informa el PP en un comunicado.

"DE IGUAL A IGUAL" CON IBEROAMÉRICA

Ante representantes institucionales, empresas, centros de investigación y organizaciones internacionales, ha pedido una relación Europa-Iberoamérica "de igual a igual" para crear un espacio económico conjunto de más de 1.000 millones de consumidores, con reglas claras y seguridad jurídica.

Ha advertido de que "Europa no es la tutora de América Latina, ni América Latina un mero proveedor", sino afrontar un reto global con una respuesta global, en la que compartan las reglas y los beneficios.

Montserrat ha acusado a la izquierda de sectarismo climático alegando que "con sus regulaciones, burocracia e impuestos ha asfixiado al campo y a la industria", pero considera que ya nadie escucha a la izquierda.

"Europa bajo el liderazgo del PPE ha reconducido el rumbo, porque sin industria no hay transición climática posible", según ella, y ha añadido que afrontarán el cambio climático junto a la industria y sin imposiciones.

IGUALDAD CON CHINA Y EE.UU.

Ha destacado que la competitividad implica reindustrializar Europa y reorientar la economía para que las empresas innoven y crezcan, "permitiendo a la Unión competir en igualdad de condiciones con China y Estados Unidos".

Además ha defendido ir hacia una unión de mercados de capitales, fortalecer la soberanía energética (incluida la nuclear) y iniciativas legislativas como la normativa de emisiones netas cero y la futura ley de economía circular.

Para ella, hay que sustituir el intervencionismo por la neutralidad tecnológica, de manera que el campo, la industria y las empresas afronten juntos el cambio climático "desde la libertad de elegir cómo hacerlo, sin imposiciones ideológicas".

RAÚL DE LA HOZ

También ha intervenido el eurodiputado del PP Raúl de la Hoz, que se ha referido al futuro Acelerador Industrial como clave para "reforzar la base productiva europea", siempre que las instituciones comunitarias logren acuerdos en varios aspectos, como el principio de reciprocidad y el impulso del 'Made in Europe'.

De la Hoz ha valorado iniciativas europeas como el Clean Industrial Deal, alegando que pone en igualdad la descarbonización y la competitividad industrial, pero duda de otras medidas: "Hablamos de simplificar y desregular, pero debemos preguntarnos si lo que hemos hecho realmente está teniendo un impacto en la industria" europea.