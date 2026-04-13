Moreno (CUP) afirma que el 'No a la guerra' de Sánchez es "incompatible" con la OTAN

La portavoz de la CUP, Su Moreno - EUROPA PRESS

Pide al Govern poner fin al "embrollo" de los incentivos a los CAP para reducir la duración de bajas BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado que su 'No a la guerra' es "incompatible" con la permanencia de España en la OTAN, el mantenimiento de relaciones comerciales con Israel y, añade, negar el derecho de autodeterminación al pueblo catalán.

En rueda de prensa este lunes desde la sede de la formación ha dicho que el Gobierno "no puede hablar de paz" mientras se mantenga en el tratado atlántico.

Moreno se ha referido al conflicto en Irán y Oriente Medio y ha asegurado que la situación evidencia "que ni el estado genocida de Israel ni Estados Unidos tienen la voluntad clara para parar las agresiones imperialistas y siguen poniendo en riesgo la paz a nivel mundial".

Así, ha sostenido que ante esta situación hace falta "contundencia, hace falta radicalidad y construir una nueva geopolítica por y para los pueblos", y afirma que lo que está en juego es la soberanía y la autodeterminación.

Por otro lado, también se ha referido a la nueva misión de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza, después del acto de partida en el puerto de Barcelona este domingo, y ha celebrado que Catalunya "ha vuelto a ser una punta de lanza de la solidaridad internacionalista".

BAJAS MÉDICAS

Sobre la noticia conocida este domingo de la intención del departamento de Salud de la Generalitat de retirar esta semana los incentivos económicos a los centros de atención primaria (CAP) para reducir la duración de bajas laborales, ha sostenido que es "altamente preocupante que un Govern pueda jugar con una medida como esta durante meses sin informar en condiciones".

En este sentido, ha exigido que se ponga fin a este "embrollo" y que se detenga cualquier propuesta que implique la reducción de la duración de bajas, puesto que, dice, es un derecho laboral básico y condicionarlo supone un retroceso grave.

CATALÁN EN LA ESCUELA

Acerca de la proposición de ley de la CUP sobre el uso del catalán en las escuelas, después de que la Junta de Portavoces rechazara la pasada semana llevar el texto al pleno con el 'no' del PSC, Moreno ha señalado que los socialistas "se han alineado con la derecha españolista" para defender un marco normativo que considera ineficaz.

Por ello, ha preguntado al PSC "qué futuro quiere" para el catalán y ha abogado por sacar adelante medidas valientes y efectivas, además de lamentar que el Govern, sostiene, no actúa para detener a los juzgados.