Moreno (CUP) critica que la situación de Rodalies este lunes es "un nuevo engaño" a los usuarios

La portavoz de la CUP, Su Moreno, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha criticado que la situación de la red de Rodalies este lunes "ha supuesto un nuevo engaño" porque, según ella, el servicio no ha vuelto a la normalidad, tal como, dice, había afirmado la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque.

Así lo ha dicho en rueda de prensa este lunes desde la sede de la formación, en la que ha señalado que este domingo por la noche "ningún usuario" sabía si este lunes podría coger el tren, en sus palabras.

Ha afirmado que la red ferroviaria sufre "una desinversión histórica y sistemática por parte del estado español, un empobrecimiento deliberado de los servicios públicos" y ha reiterado que la independencia de Catalunya es la única vía para alcanzar la gestión y titularidad catalana de Rodalies, textualmente.

Así, ha pedido a los partidos independentistas "abandonar el pactismo estéril, apostar por una estrategia de confrontación con el Estado" y ha asegurado que sin ruptura no habrá soluciones.

En este sentido, se ha referido a "propuestas inconcretas en el ámbito electoral que quieren referirse a frentes populares o espacios amplios" que, según ella, han puesto sobre la mesa figuras como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y ante las que la CUP se muestra en contra porque, asegura, cualquier propuesta que no sitúe el ejercicio de la autodeterminación el el centro no es más que la disolución del independentismo, textualmente.

PROPUESTAS

Ha pedido "medidas temporales para que la gente pueda llegar al trabajo con cierta seguridad" y que se pongan soluciones para revertir la situación.

También ha detallado algunas propuestas de su partido respecto a Rodalies como el desdoblamiento de la línea R3 "como mínimo hasta Vic (Barcelona)", actuaciones estructurales en el túnel de Montcada (Barcelona) de la R4, aumentar la capacidad en tramos que considera críticos, como entre el Prat de Llobregat y Castelldefels (Barcelona) y desarrollar conexiones transversales más allá de Barcelona, en sus palabras.

ELECCIONES MUNICIPALES

Por otra parte, se ha referido a la estrategia del partido de cara a las próximas elecciones municipales en 2027 a las que, ha dicho, quieren llegar con "candidaturas sólidas, cohesionadas y arraigadas al territorio", por lo que ha anunciado que el partido llevará a cabo una serie de charlas alrededor del territorio a partir de este jueves para encarar estos comicios.

Sobre la candidatura en la ciudad de Barcelona ha explicado que "han abierto una serie de relaciones políticas para seguir trabajando y tejiendo complicidades", aunque ha dicho que todavía no están en momento de presentar candidatos.

Asimismo, ha explicado que en Girona "se está acabando de definir" quien encabezará la lista y ha afirmado que no está decidido si será el actual alcalde de la ciudad, Lluc Salellas.