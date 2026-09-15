Moreno (Foment) lamenta que el DORA III no incluya la ampliación del Aeropuerto de Barcelona

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BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Foment del Treball, Lluís Moreno, ha considerado "una lástima" que Aena haya excluido la ampliación del Aeropuerto de Barcelona del Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora III), que contempla las inversiones de la compañía hasta 2031, pero ha asegurado que el proyecto "no tiene freno", por lo que confía en que el plan se incluirá en el siguiente periodo y se ejecutará.

"Siempre habrá la oposición del Ayuntamiento del Prat, de Sumar y de los Comuns", ha afirmado Moreno este martes en declaraciones a Europa Press, hecho que considera que no frenará el proyecto al contar con el apoyo del Ministerio de Transportes y ser una de las prioridades expuestas este lunes por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la conferencia con motivo del medio mandato del Govern.

"Perdimos 5 años cuando el Govern en 2021 dijo que no a la ampliación", ha señalado el vicepresidente de la patronal, que ha recordado que pidieron junto con la Cambra de Barcelona y el RACC la incorporación en el DORA III del edificio de la terminal satélite junto a la conexión entre las 2 terminales, que cuesta unos 1.000 millones de euros y no afecta a ninguna norma urbanística, ha afirmado.

Moreno ha remarcado que la materialización de este tipo de obras es lenta y ha puesto de ejemplo la inauguración de la Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona, que tuvo lugar en 2009 pese a estar aprobada desde 1997.

El plan DORA III incluye 191 millones dedicados a "actuaciones preparatorias" para la futura ampliación del aeropuerto, una "clara muestra, precisamente, de que está pasando lo que dijimos y lo que acordamos con el Gobierno de España", ha afirmado este martes la portavoz del ejecutivo, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.